۲۵۰۰ تن میگوی پرورشی در خوزستان برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به فعالیت ۶۷ مزرعه در مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان، مجتمع ۳۹۵ هکتاری هندیجان، مزارع منفرد آبادان و آب‌های نامتعارف خرمشهر گفت: این میزان تولید با وجود خشکسالی و افزایش شوری آب، نتیجه مدیریت صحیح و رعایت دقیق دستورالعمل‌های فنی و زیست‌محیطی بوده است.

وی افزود: میانگین تولید در هر هکتار ۲.۵ تن بوده و نسبت به سال گذشته ۱۱۷ تن افزایش نشان می‌دهد.

موسوی تأکید کرد: «این رشد تولید نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر می‌توان تهدیدهای اقلیمی را به فرصت تبدیل کرد.

مدیرکل شیلات استان همچنین از پرورش‌دهندگان خواست با مدیریت بهینه کیفیت آب، کنترل تراکم ذخیره‌سازی، مصرف هدفمند نهاده‌ها و تعامل نزدیک با کارشناسان فنی، زمینه پایداری تولید و افزایش بهره‌وری در سال‌های آینده را فراهم کنند.