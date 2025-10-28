به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چاروسایی با بیان اینکه ۷۰ مجموعه مردمی فعال در حوزه خانواده و جوانان از این استان در رویداد ملی «جامعه‌پرداز» حضور خواهند داشت، اظهار کرد: این رویداد، به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی مجموعه‌های مردمی خانواده‌محور کشور، روز هشتم آبان‌ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود و بیش از دو هزار و ۵۰۰ مجموعه از سراسر کشور در آن شرکت می‌کنند.

وی افزود: محورهای اصلی این رویداد شامل ازدواج، خانواده، جمعیت و هویت بانوان است که در قالب نشست‌ها، نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مشترک برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و امور جوانان همدان با اشاره به نقش مرکز جامع تحکیم خانواده «سایبان مهر» به‌عنوان رابط استانی این طرح، گفت: این مرکز مسئولیت شبکه‌سازی و هماهنگی مجموعه‌های مردمی همدان را در رویداد برعهده دارد و با تقویت تعاملات، زمینه هم‌افزایی در حوزه تحکیم بنیان خانواده را فراهم می‌کند.

چاروسایی یادآور شد: چنین رویدادهایی فرصت مغتنمی برای تبادل تجربه، نمایش ظرفیت‌های مردمی و تقویت همبستگی اجتماعی در مسیر تحقق خانواده پایدار و جامعه سالم به شمار می‌آید.

وی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان از تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که با هدف ترویج ازدواج، فرزندآوری و اعتلای فرهنگ خانواده اجرا شود، حمایت می‌کند.