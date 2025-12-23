به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی ظهر سه شنبه در شهر چابهار آغاز شد. این جشنواره با حضور قصه‌گویان و علاقه‌مندان در سالن اجتماعات دانشگاه بین‌المللی دریانوردی چابهار در حال برگزاری است.

در این رقابت که تا سوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت، ۷۳ قصه‌گوی برگزیده استان در بخش‌های قصه‌گویی سنتی کلاسیک، منظوم، آئینی سنتی، ۱۰۰ ثانیه‌ای، قصه‌های نو، با ابزار، زبان اشاره، دینی، علمی، ایثار و قهرمانان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قصه‌گویی؛ هنر زنده‌کردن واژه‌ها

در آئین آغازین جشنواره، مدیرکل کانون استان ضمن خیرمقدم به حاضران، بر اهمیت برگزاری این رویداد فرهنگی در چابهار تأکید کرد و گفت: برگزاری جشنواره قصه‌گویی در این شهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی انجام شده و اتفاقی ارزشمند در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی استان است.

محمدرضا سالاری با اشاره به جایگاه قصه‌گویی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود: کانون از دیرباز ترویج‌دهنده این برنامه وزین فرهنگی بوده و قصه‌گویی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های کانون به شمار می‌رود. راه‌اندازی باشگاه قصه‌گویی و اجرای برنامه‌های مستمر در کتابخانه‌های کانون، بستری فراهم کرده است تا آموزش‌های لازم برای اشاعه این فرهنگ به مخاطبان ارائه شود.

وی قصه را ابزاری ارتباطی و فرهنگ‌ساز دانست و خطاب به کودکان و نوجوانان حاضر گفت: در کانون ابزارهای متعددی برای رشد و جذب مخاطبان وجود دارد؛ از جمله فضاهای کانون، مربیان و کتاب‌ها به‌عنوان ابزارهای جذب و مراکز نجوم، سفالگری و سایر فعالیت‌های مهارتی به‌عنوان ابزارهای رشد.

قصه‌گویی، ابزار تربیتی و فرهنگی برای کودکان امروز

سالاری با بیان اینکه قصه‌گویی هنری است که واژه‌ها را زنده می‌کند، اظهار داشت: قصه‌گو با بهره‌گیری از صدا، نگاه و حرکت، داستان‌ها را از صفحه کاغذ جدا کرده و در ذهن مخاطب به پرواز درمی‌آورد. در دنیای امروز که کودکان بیش از پیش درگیر فناوری هستند و گفت‌وگوهای خانوادگی کاهش یافته، قصه‌گویی می‌تواند ذهن آنان را به سوی خلاقیت و جریان‌آفرینی سوق دهد.

رئیس استانی جشنواره با تأکید بر نقش تربیتی قصه‌گویی گفت: قصه یکی از مهم‌ترین ابزارهای تربیتی در میان فعالان این حوزه است و جایگاه ویژه‌ای دارد. فرهنگ هر سرزمین را می‌توان در قصه‌های آن جست‌وجو کرد و همین قصه‌ها هستند که آینده جامعه را شکل می‌دهند.

مدیرکل کانون استان قصه‌گویی را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی این سرمایه فرهنگی دانست و افزود: با ایجاد پیوندی میان نسل‌ها، می‌توان تجربه‌های دیروز را برای پاسخ به نیازهای امروز به کار گرفت و این میراث را به نسل‌های آینده منتقل کرد.

حضور ۷۳ قصه‌گو در مرحله استانی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی چابهار

سالاری در ادامه به اهداف جشنواره اشاره کرد و گفت: احیای سنت دیرینه قصه‌گویی، ترویج فرهنگ قصه‌گویی، رشد خلاقیت و اعتمادبه‌نفس کودکان و نوجوانان، شناسایی استعدادها و حمایت از آن‌ها، توسعه نشاط اجتماعی و انتقال مفاهیم فرهنگی از نسلی به نسل دیگر از جمله اهداف این جشنواره است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره سال گذشته در سه حوزه شمال، مرکز و جنوب استان افزود: هرچند این برنامه هزینه‌بر بود، اما نتایج آن در بلندمدت نمایان می‌شود. برگزاری بخشی از جشنواره در بلوچستان سبب شد امسال شاهد حضور قصه‌گویان قوی‌تر و افزایش تعداد شرکت‌کنندگان باشیم.

سالاری درباره آمار شرکت‌کنندگان امسال گفت: بیش از ۱۴۹۰ نفر در این دوره ثبت‌نام کردند که پس از پایش و داوری، ۷۳ قصه‌گو در مرحله استانی حضور دارند.

مدیرکل کانون همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای القای ناامیدی در جامعه، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، گفت: جشنواره قصه‌گویی یک برنامه اثرگذار فرهنگی است که می‌تواند ابزاری قوی برای تقویت امید و هویت فرهنگی باشد.

گفتنی است داوری این دوره از جشنواره را مهتاب سارونی، ایران شهرکی و بی با رهسپار برعهده دارند. ناظر جشنواره راضیه گنجعلی، رابط جشنواره عالیه سجادی و رئیس این رویداد محمدرضا سالاری است. آئین پایانی جشنواره سوم دی‌ماه در همین سالن، ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.