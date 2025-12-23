به گزارش خبرگزاری مهر، امیرهمایون یزدانپور پویش ملی «صبا خوانی غزلهای حافظ» را فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ حافظخوانی در میان اقشار مختلف جامعه ارزیابی کرد.
وی با اشاره به رویکرد مردمی این پویش فرهنگی گفت: صبا خوانی غزلهای حافظ» توانست زمینه حضور علاقهمندان شعر و ادب فارسی را از نقاط مختلف کشور در خوانش غزلهای حافظ فراهم کند.
یزدانپور با بیان اینکه آثار شرکتکنندگان بر اساس شاخصهای مشخصی مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: لحن و بیان مناسب، تلفظ صحیح واژگان و توجه به مفاهیم و معانی غزلها از جمله معیارهای داوری بود که در بسیاری از اجراهای ارسالشده بهخوبی رعایت شده بود.
این گوینده پیشکسوت ادامه داد: در میان اجراهای ارائهشده، خوانشهای قابلتوجهی شنیده شد و برخی آثار بهواسطه دقت در اجرا و انتقال احساس، امتیازهای بالاتری کسب کردند.
وی مردمی بودن پویش «صبا خوانی» را از نقاط قوت آن دانست و تصریح کرد: حضور اقشار مختلف جامعه و تلاش هر فرد برای ارائه خوانشی متناسب با توان و درک خود، نشاندهنده جایگاه ریشهدار شعر حافظ در فرهنگ عمومی است.
یزدانپور در پایان با تأکید بر اهمیت مطالعه در حوزه ادبیات تصریح کرد: توجه همزمان به آثار شاعران کلاسیک و ادبیات معاصر میتواند نقش مؤثری در ارتقای آشنایی نسل جوان با شعر و ادب فارسی داشته باشد.
گفتنی است، اختتامیه «صبا خوانی غزلهای حافظ» پنجشنبه ۴ دیماه، در قالب همکاری مشترک رادیو صبا و صدا و سیمای مرکز فارس به روی آنتن رادیو خواهد رفت.
