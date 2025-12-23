سرمربی پرسپولیس به یک رشته جدید علاقمند شد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در بازدید از مجموعه پیست یخ آیس باکس از علاقه خود به این رشته ورزشی جذاب خبر داد. وی با اعلام این که رشته هاکی روی یخ رشته ای بسیار سخت تر از فوتبال است گفت: در این رشته ورزشکاران ضمن حفظ تعادل و تمرکز کار بسیار سختی در اجرای دستورات تاکتیکی مربیان نیز دارند.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: این رشته علاوه بر سختی هایی که دارد بسیار مفرح و زیباست.

در پایان این دیدار هم اوسمار ویرا حضور روی پیست یخ را هم تجربه کرد و از طرف انجمن هاکی روی یخ تی‌شرت ایران هاکی تیم به وی اهدا شد.

