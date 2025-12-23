  1. ورزش
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

سرمربی پرسپولیس به یک رشته جدید علاقمند شد + عکس

سرمربی پرسپولیس به یک رشته جدید علاقمند شد + عکس

اوسمار ویه را با حضور در مراسم ابتدایی یکی از دیدارهای لیگ برتر هاکی روی یخ از علاقه اش به این رشته گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه را در بازدید از مجموعه پیست یخ آیس باکس از علاقه خود به این رشته ورزشی جذاب خبر داد. وی با اعلام این که رشته هاکی روی یخ رشته ای بسیار سخت تر از فوتبال است گفت: در این رشته ورزشکاران ضمن حفظ تعادل و تمرکز کار بسیار سختی در اجرای دستورات تاکتیکی مربیان نیز دارند.

سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: این رشته علاوه بر سختی هایی که دارد بسیار مفرح و زیباست.

سرمربی پرسپولیس به یک رشته جدید علاقمند شد + عکس

در پایان این دیدار هم اوسمار ویرا حضور روی پیست یخ را هم تجربه کرد و از طرف انجمن هاکی روی یخ تی‌شرت ایران هاکی تیم به وی اهدا شد.

