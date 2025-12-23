تجلیل از مدیرعامل بانک پاسارگاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش «مسئولیتهای اجتماعی بنگاههای اقتصادی» که به همت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شد، از بانک پاسارگاد و مجید قاسمی به پاس خدمات ماندگار در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و مدرسهسازی با اهدای نشان حامی مدرسهسازی تقدیر بهعمل آمد.
در این رویداد که با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، رئیس جامعه خیرین مدرسهساز و جمعی از مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه مسئولیتهای اجتماعی برگزار شد، دکتر مجید قاسمی بهعنوان یکی از چهرههای اثرگذار در در حوزه مدرسهسازی، مورد تجلیل قرار گرفت. این تقدیر در راستای نقشآفرینی مؤثر بانک پاسارگاد در ارتقای زیرساختهای آموزشی کشور و حمایت از مناطق کمبرخوردار انجام شد.
بانک پاسارگاد طی سالهای اخیر، با رویکردی مسئولانه و توسعهمحور، اقدامات ارزندهای در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به اجرا گذاشته است؛ بهگونهای که تنها در بخش مدرسهسازی تاکنون ۵۸ مدرسه در استانهای کمبرخوردار و مناطق آسیبدیده از حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله به بهرهبرداری رسانده و برنامه احداث ۴ مدرسه ۱۲ کلاسه دارالفنون و ۴ مدرسه ۶ کلاسه جدید را نیز در دستور کار دارد.
