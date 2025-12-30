  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۵

اعلام آمادگی مجلس برای تصویب قوانین مورد نیاز حوزه امنیت سایبری

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری خواست تا اطلاعات دقیقی از ترک فعل و یا عدم همکاری برخی مدیران امنیت سایبری دراختیار مجلس قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، ابراهیم رضایی که به اتفاق دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مرکز افتا حضور یافته بود، در مصاحبه‌ای گفت: مجلس حتماً با کسانی که در حوزه امنیت سایبری ترک فعل کرده و همکاری لازم را نداشته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی همچون ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، ماده ۴۵ و کمیسیون اصل ۹۰ با آنان برخورد خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بی توجهی سازمان‌ها به ضرورت اجرای الزامات امنیتی، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای متخصص و بهره‌برداری حداقلی از ظرفیت‌های بخش خصوصی از چالش‌های جدی فراروی حوزه امنیت فضای مجازی کشور است.

رضایی اعلام کرد: مجلس شورای اسلامی آماده است تا برای حمایت بیشتر از بخش خصوصی و محصولات داخلی، رفع تداخلات و موازی کاری‌ها و همچنین تخصیص اعتبارات ویژه برای حوزه امنیت سایبری قوانین لازم را مصوب کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از مرکز مدیریت راهبردی افتا خواست با تمام امکانات و ظرفیت‌های لازم برای ارتقا امنیت سایبری دستگاه‌ها و سازمان‌های دارای زیرساخت حیاتی استفاده کرده و برای تدوین قوانین مورد نیاز امنیت فضای مجازی، طرح‌ها، پیشنهادها و مشاوره‌های تخصصی را در اختیار کمیسیون امنیت ملی قرار دهد.

وی اقدام قاطع و فوری مرکز افتا را در مواقع بروز حوادث سایبری برای پیشگیری از تداوم خساراتی مانند افشای اطلاعات در دستگاه‌ها ضروری و حیاتی خواند و گفت: مجلس شورای اسلامی نیز آماده است تا به موازات اقدامات مرکز افتا در داخل برای فعال شدن دیپلماسی سایبری و دفاع از حقوق بین المللی سایبری ایران، قوانین لازم را وضع کند و از وزارت امور خارجه بخواهد در این زمینه فعالیت مؤثرتر و گسترده‌تری داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه‌هایی مانند بند (پ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴پ راکندگی وجود دارد گفت: باید تلاش شود تا بر اساس راهکار پیشنهادی مرکز مدیریت راهبردی افتا، تجمیع و تخصیص هدفمند بودجه‌های سایبری بر اساس اولویت‌هایی باشد که دستگاه‌های فعال در این حوزه اعلام می‌کنند.

هنگامه فروغی

