به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی ظهر سه‌شنبه در بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی ایبک آباد اراک اظهار کرد: انتشار بوی نامطبوع از واحد الکل‌سازی شهرک صنعتی ایبک‌آباد موضوعی است که سال‌ها در محافل اجتماعی و محیط‌زیستی مطرح بوده و همچنان راهکار مشخصی برای رفع آن ارائه نشده است.

وی افزود: در بازدیدی که از کشتارگاه در حال احداث در مسیر داودآباد داشتیم، شرایط به‌گونه‌ای بود که حتی نفس کشیدن در آن فضا دشوار بود.

فرماندار اراک ادامه داد: این تجربه نشان‌دهنده عمق مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های صنعتی و به‌ویژه صنایع مرتبط با تولید الکل است که بوی نامطبوع و آلودگی‌های ناشی از آن‌ها قابل انکار نیست.

وی بیان کرد: مردم در بسیاری از موضوعات دیگر اعتراضی ندارند، اما در این زمینه خاص به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی و سلامت، حساسیت بالایی وجود دارد.

حاج‌علی‌بیگی عنوان کرد: این مسئله نه تازه است و نه قابل کتمان؛ بلکه سال‌هاست اهالی منطقه و فعالان محیط‌زیست نسبت به آن هشدار داده‌اند و این دغدغه بارها در جلسات رسمی مطرح شده و برخی مسئولان محلی نیز در جریان آن قرار دارند.

وی تاکید کرد: تماس‌های مکرر از سوی مردم و نهادهای اجتماعی پیرامون این موضوع نشان‌دهنده ضرورت یافتن راهکاری عملی و کارشناسی است تا ضمن حفظ منافع اقتصادی و صنعتی، حقوق شهروندان و سلامت محیط‌زیست نیز تضمین شود.

فرماندار اراک تأکید کرد: هیچ‌کس نباید به محیط‌زیست آسیب بزند بلکه باید با هم‌افزایی و همکاری، راه‌حلی پایدار یافت که هم مانع تکرار مشکلات گذشته شود و هم اعتماد عمومی را بازگرداند.

وی تصریح کرد: بی‌توجهی به چنین مشکلاتی می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد، از این رو لازم است با تدوین برنامه‌ای جامع، هم دغدغه‌های زیست‌محیطی رفع شود و هم مسیر توسعه صنعتی در چارچوبی سالم و پایدار ادامه یابد.