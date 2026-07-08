«مدیریت میدانی» رمز موفقیت راهداری سمنان در خدمت به زائران رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح چهارشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان با همراهی میثم قدمی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، ضمن اشاره به حضور مستمر و میدانی مدیرکل راهداری در کنار کارکنان و نیروهای عملیاتی، اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های ارزشمند مجموعه راهداری، روحیه همدلی، تعامل و همراهی میان مدیران و کارکنان است؛ موضوعی که موجب شد این اداره‌کل در شرایط حساس و مأموریت‌های سنگین، عملکردی قابل قبول و مؤثر از خود به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر و عزادار عبوری از محورهای استان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی و حضور میدانی همه دستگاه‌ها است، افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای خود توانسته نقش مهمی در مدیریت ترددها، افزایش ایمنی جاده‌ها و ارائه خدمات مناسب به زائران ایفا کند.

استاندار سمنان با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران، تأکید کرد: هماهنگی، انسجام، روحیه همکاری و کار جهادی میان مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی راهداری استان باعث شده خدمات مطلوبی به زائران و عزاداران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران ارائه شود و این همدلی، سرمایه ارزشمند این مجموعه محسوب می‌شود.

کولیوند با اشاره به حضور شبانه روزی راهداران در محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: این حضور میدانی و آمادگی کامل نیروهای راهداری نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک، ارتقای ایمنی تردد، کاهش مخاطرات احتمالی و ایجاد آرامش برای زائران و مسافران داشته است.

وی همچنین از همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان در خدمت‌رسانی به زائران قدردانی کرد و افزود: آنچه امروز در محورهای مواصلاتی استان مشاهده می‌شود، نتیجه کار تیمی، مدیریت میدانی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف است که راهداری یکی از ارکان اصلی آن به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان نیز در این بازدید با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، اظهار کرد: از روزهای گذشته تمامی نیروهای راهداری استان به همراه ماشین‌آلات و تجهیزات در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و عملیات خدمت‌رسانی در محورهای مواصلاتی بدون وقفه ادامه دارد.

میثم قدمی با اشاره به استقرار اکیپ‌های راهداری در محورهای اصلی و پرتردد استان، افزود: تأمین ایمنی راه‌ها، هدایت ترافیک، پشتیبانی از موکب‌های خدمات‌رسان و ارائه خدمات لازم به زائران با تمام توان در حال انجام است و این آمادگی تا پایان مراسم تشییع قائد بزرگ امت و آقای شهید ایران ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: راهداران استان سمنان با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، تمام ظرفیت خود را برای تأمین سفری ایمن و آرام برای زائران و عزاداران به کار گرفته‌اند.