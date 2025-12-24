  1. ورزش
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۱

دو داور فوتبال تا اطلاع ثانوی محروم شدند

دو داور فوتبال تا اطلاع ثانوی محروم شدند

هیئت فوتبال استان تهران اعلام کرد که دو داوری که در قضاوت های خود برخی اشتباهات و قصور را مرتکب شده بودند تا اطلاع ثانوی محروم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان تهران، در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و انضباطی، دو داور فوتبال به دلیل کوتاهی در انجام وظایف محوله از سوی کمیته داوران شناسایی و تا اطلاع ثانوی از فعالیت داوری محروم شدند.

این تصمیم پس از بررسی‌های انجام شده در فوتبال استان تهران و در چارچوب اجرای مقررات و ضوابط داوری اتخاذ شده است.

هیئت فوتبال تأکید دارد نظارت بر عملکرد داوران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه قصور در انجام مسئولیت‌ها یا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که هیأت فوتبال استان تهران پیرو دستور ریاست محترم در اجرای قوانین و منشورهای مرتبط با داوری، هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و حفظ کیفیت، انضباط و عدالت در رقابت‌ها از اولویت‌های این هیئت محسوب می‌شود.

