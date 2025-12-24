دو داور فوتبال تا اطلاع ثانوی محروم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیئت فوتبال استان تهران، در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و انضباطی، دو داور فوتبال به دلیل کوتاهی در انجام وظایف محوله از سوی کمیته داوران شناسایی و تا اطلاع ثانوی از فعالیت داوری محروم شدند.

این تصمیم پس از بررسی‌های انجام شده در فوتبال استان تهران و در چارچوب اجرای مقررات و ضوابط داوری اتخاذ شده است.

هیئت فوتبال تأکید دارد نظارت بر عملکرد داوران به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه قصور در انجام مسئولیت‌ها یا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

لازم به یادآوری است که هیأت فوتبال استان تهران پیرو دستور ریاست محترم در اجرای قوانین و منشورهای مرتبط با داوری، هیچ گونه مماشاتی نخواهد داشت و حفظ کیفیت، انضباط و عدالت در رقابت‌ها از اولویت‌های این هیئت محسوب می‌شود.