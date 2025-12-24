به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ دی) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با پیشنهاد حذف ماده ۴ این طرح موافقت کردند.



در ماده ۴ این طرح آمده بود: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۸) به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق و شماره مواد (۲۸) و (۲۹) فعلی به ترتیب به (۲۹) و (۳۰) اصلاح می‌شود:



ماده ۲۸- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است سالانه، با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری، از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ را برای تأمین معادل ریالی هزار دیه کامل محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است، با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد.



پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود.



وزارت دادگستری موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را درخصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.