دیدار مدیران وزارت راه و شهرسازی با اصحاب رسانه در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست شامگاه چهارشنبه با هدف تبادل اطلاعات، هم‌فکری و شنیدن مطالبات اصحاب رسانه، در ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اردبیل برگزار شد.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی در این نشست با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق، گفت: تعامل سازنده میان وزارت راه و شهرسازی و خبرنگاران می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی و تسریع در انعکاس مطالبات مردمی باشد.

وی همچنین با اشاره به سفر فرزانه صادقی، وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل افزود: وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه به‌منظور بازدید از پروژه راه‌آهن اردبیل به این استان سفر خواهد کرد.

کریمی در ادامه تصریح کرد: پروژه راه‌آهن اردبیل بیش از ۲۰ سال است که آغاز شده اما تاکنون به سرانجام نرسیده و تلاش وزیر راه و شهرسازی بر این است تا پروژه‌های مهم ریلی کشور از جمله راه‌آهن چابهار–زاهدان و مسیر میانه–اردبیل هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

وی به جایگاه خبرگزاری مهر بعنوان یکی از بهترین و بی طرف ترین خبرگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: همواره خبرگزاری مهر در تمام دوره‌ها نقش خود را بخوبی ایفا کرده و از بهترین خبرگزاری‌ها است.