۲۱۰ تن قیر رایگان برای بهسازی و نوسازی محلات مهدیشهر تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر شنبه در بازدید محلات جامعه هدف ستاد بازآفرینی شهری سمنان با تاکید به اینکه رویکرد این ستاد ساماندهی بافت فرسوده و تاریخی و سکونت گاه های غیر رسمی است، بیان کرد: در این ستاد با اختصاص قیر و اجرای آسفالت شاهد تحول در معابر هدف طرح هستیم.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ارتقا زیرساخت‌ ها و افزایش رفاه عمومی شهروندان استان سمنان پیگیری می شود، توضیح داد: در این طرح شهرداری ها با ستاد بازآفرینی شهری و راه و شهرسازی همکاری دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از اختصاص ۲۱۰ تن قیر رایگان از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران به مهدیشهر خبر داد و افزود: برای این منظور اعتباری معادل ۳۴ میلیارد و ۸۱۵ میلیون ریال هزینه شده است.

طباطبایی با اشارت به اینکه سه کیلومتر معابر مهدیشهر آسفالت می شود، اضافه کرد: محلات طالب آباد، مخابرات، زیارت، میدان شهدا، ملت، صاحب الزمان، کمیته امداد، منبع آب و بازار از اهداف طرح است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت ۲۶۷ تن قیر برای بهسازی محلات سمنان اختصاص یافت، اظهار داشت: برای دامغان نیز سهمیه قیر خرداد ماه اختصاص داده می شود.