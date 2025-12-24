مدارس نوبت عصر شازند، فراهان، خنداب و اراک غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی؛ تمام مقاطع تحصیلی شهرستان شازند در نوبت عصر به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار خواهد شد.

تمام مقاطع تحصیلی شهرستان فراهان در نوبت عصر به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

تمام مقاطع تحصیلی شهرستان خنداب در نوبت عصر به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

تمام مقاطع تحصیلی مدارس روستایی و شهرهای تابعه شهرستان اراک (امیرکبیر، کارچان، داودآباد و ساروق) در نوبت عصر به صورت غیر حضوری و در بستر شاد برگزار می‌شود.