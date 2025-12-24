فعالیت آموزشی استان قزوین پنجشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی اعلام کرد: فعالیت های آموزشی فردا پنجشنبه در استان قزوین به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، کلیه مهدهای کودک تعطیل بوده و تمامی مدارس استان که در روزهای پنجشنبه دارای کلاس آموزشی هستند، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

حق‌لطفی عنوان کرد: همچنین کلیه مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های استان قزوین نیز آموزش‌های خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان، از مردم خواست ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در فضای باز خودداری کنند.