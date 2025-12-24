  1. استانها
  2. قزوین
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

فعالیت آموزشی استان قزوین پنجشنبه غیرحضوری شد

فعالیت آموزشی استان قزوین پنجشنبه غیرحضوری شد

قزوین- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: فعالیت های آموزشی فردا پنجشنبه در استان قزوین به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی اعلام کرد: فعالیت های آموزشی فردا پنجشنبه در استان قزوین به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، کلیه مهدهای کودک تعطیل بوده و تمامی مدارس استان که در روزهای پنجشنبه دارای کلاس آموزشی هستند، به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

حق‌لطفی عنوان کرد: همچنین کلیه مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های استان قزوین نیز آموزش‌های خود را به‌صورت غیرحضوری ارائه می‌کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان، از مردم خواست ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در فضای باز خودداری کنند.

کد خبر 6701087

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها