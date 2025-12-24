دورزدن برنج متعلق به ایران به دلیل تاخیر در تامین ارز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه سوم دی ۱۴۰۴ نشست خبری «تحلیل بازار برنج و بررسی چالش‌های حوزه تأمین» از سوی انجمن واردکنندگان برنج ایران برگزار شد.

شجاع برزگر، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج در این نشست با اشاره به حجم ترخیص برنج خارجی از گمرکات کشور، گفت: در ۸ ماهه امسال فروردین ماه ۸۵ هزار تن، اردیبهشت ۱۷۳ هزار تن، خرداد ۲۲۵ میلیون تن، تیر ۱۰۰ هزار تن، مرداد ۱۳۹ هزار تن، شهریور ۱۰۰ هزار تن، مهر ۶۰ هزار تن، آبان ۵۰ هزار تن و آذر ۵۰ هزار تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شدند.

وی افزود: تأخیر در تأمین ارز اعتبار بین‌المللی ایرانی را نزد تاجر خارجی از بین برده و این سبب شده تا آنها بارها را به مقصد بندر ایران ارسال نکنند. این بازرگانان اعلام کرده‌اند برنج را به مقصد بندر جبل‌علی دوبی ارسال می‌کنند و از این بندر با پرداخت ارز، مجدد به مقصد ایران ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: این تغییر منجر به افزایش هزینه‌ها و خروج ارز بیشتر از کشور می‌شود.

این مسئول صنفی اظهار کرد: انجمن واردکنندگان برنج به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داده است، سهمیه بندی برنج را حذف کند تا تأمین کالا به شکل مستمر ادامه پیدا کند؛ ضمن اینکه ارز بیشتری از کشور به دلیل ارسال محموله به بندر جبل‌علی خارج نشود.

وی با اشاره به افزایش ارزش افزوده از یک درصد به ۱۰ درصد برنج با حذف ارز ترجیحی، عنوان کرد: اگر تا پایان سال مجوز واردات ۶۰۰ هزار تن برنج صادر شود برای تأمین بازار ماه مبارک رمضان و شب عید مشکلی نخواهیم داشت.

عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج در پایان گفت: قیمت برنج وارداتی از این به بعد به دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان و نوسان نرخ ارز تالار دوم شناور می‌شود اما اگر دلار با قیمت ۱۱۰ هزار تومان تثبیت شود قیمت برنج پاکستانی درجه یک (برنج سفید) هر کیلو گرم ۱۸۵ هزار تومان و برنج هندی بین ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان خواهد بود.