رج به رج با آجرهای صحن حضرت زهرا (س) در «گردونه خاک»+تیزر

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «گردونه خاک» روایتی از ساخت سقف‌های آجری صحن حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها به کارگردانی احسان راطبی است که به مناسبت بهره برداری از صحن حضرت زهرا (ع) در تلویزیون به نمایش در می‌آید.

این مستند امروز سوم دی ماه ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی پخش خواهد شد. همچنین بازپخش آن فردا چهارم دی‌ماه ساعت ۱۱:۳۰ از همین شبکه به روی آنتن می‌شود.

گفتنی است صحن مبارک حضرت زهرا (س) که سوم دی ماه در نجف اشرف رونمایی شد، کاری از مهندسان، معماران و هنرمندان ایرانی است که با زیربنای ۲۲۰ هزار متر مربع در ضلع غربی حرم مطهر حضرت امیرالمومنین (ع) بنا شده است و جلوه از شکوه هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی است.

در این بنا باشکوه یک و نیم میلیون قطعه آجر به دست استادکاران ایرانی به کار گرفته شده است.