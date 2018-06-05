شاهکار هنر ایرانی در نجف اشرف/ اینجا ارمنی هم مشغول کار است

به گزارش خبرنگار مهر، «ربطی به ایرانی و غیر ایرانی بودن ندارد حتی اینجا ارمنی ها هم مشغول به کار هستند» این گفته های مدیر پروژه صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف در خصوص ارادت مردم به ساحت حضرت علی(ع) است.

مهندس حامد امیری با اشاره به روند ساخت صحن حضرت زهرا(س)در نجف اشرف،گفت: هزار و دویست نفر پرسنل ایرانی مشغول به تکمیل و ساخت این پروژه هستند که گامی هم در جهت اشتغالزایی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه دو بخش زیارتی و غیر زیارتی دارد،گفت: روزانه۱۵تریلی مصالح جهت استفاده وارد صحن می شود.

شناسایی طبقات صحن از طریق رنگ سنگ ها

امیری با اشاره به استفاده از سنگ های طبیعی و مرر در استفاده از صحن حضرت زهرا به خبرنگار مهر گفت: سنگ های مورد استفاده از سنگ های مرمر داخل ایران است. هر قطعه سر ستون ۳۵۰کیلو است و دست تراش است.مرمرهای مورد استفاده از رنگ های مختلف استفاده شده است که علت این کار هم راهنمایی زایران در شناسایی طبقه ها است.

بزرگ ترین مقرنس در بین فضاهای اسلامی

مدیر پروژه صحن حضرت زهرا(س)از تبلور شاهکار هنر ایرانی-اسلامی در این صحن خبر داد و گفت: بزرگ ترین مقرنس در فضاهای اسلامی در این مکان است .

به گفته وی،‌ المان های ایرانی و سنتی در این صحن لحاظ شده است بطوریکه در فضایی از صحن پنجره های رنگی ایرانی تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه سعی شده که شاکله صحن ایرانی ساخته شود، گفت: معماری های سنتی در صحن دیده شده است و سعی کردیم شاکله صحن را ایرانی بسازیم.

امیری اظهارداشت: یکی از ویژگی های منحصر به فرد این پروژه این است که فضای سرپوشیده بسته نیست و اگر چه در طبقه منهای یک ورودی یکی از صحن های حضرت زهرا هفت متر از سطح زمین پایین تر است اما این ارتفاع کم احساس نمی شود.

وی افزود: در زیر زمین منهای یک که از شبستان ها محسوب می شود، دسترسی راحت تر به سایر طبقات لحاظ شده است.

سیصد سال از آخرین معماری در حرم حضرت امیرالمومنین(ع) می گذرد. اینجا هر کسی به نوعی ارادت دارد.

بهره برداری از شبستان حضرت زهرا(س) تا چند ماه آینده

امیری از اتمام شبستان حضرت زهرا(س) تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: شبستان حضرت زهرا در حرم حضرت امیرالمومنین(ع) نزدیکی مکانی خاصی به گنبد حرم حضرت امیرالمومنین دارد و حس قرابت خاصی بین شبستان و گنبد وجود دارد و انشالله تا چند ماه آینده برای استفاده از زایران قرار می گیرد.