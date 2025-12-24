به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی‌زاده در جلسه هماهنگی ستاد سفرهای دریایی مرکز استان، بر لزوم آمادگی کامل بنادر مسافری برای ارائه خدمات ایمن، منظم و مطلوب به مسافران در ایام تعطیلات پیشِ‌رو و نوروز تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش ترددهای مسافری در تعطیلات پیش‌رو، اظهار کرد: برنامه‌ریزی منسجم و آمادگی همه‌جانبه بنادر مسافری، نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی، تسهیل ترددها و افزایش رضایت‌مندی مسافران دریایی دارد.

احمدی‌زاده با تأکید بر ضرورت تقویت نیروی انسانی، گفت: افزایش توان یگان حفاظت، تأثیر مستقیمی در ایجاد نظم، مدیریت جمعیت، کنترل ترددها و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در ایام پرتردد دارد که این موضوع در حال پیگیری است.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان گفت: انجام به‌موقع مصوبات جلسات هماهنگی سفرهای دریایی، برای تردد ایمن شناورها و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی در زمان اوج سفرها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به تجربه موفق مدیریت سفرهای دریایی در سال‌های گذشته اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در ایام پیک سفر سال قبل، نقش مؤثری در کاهش ازدحام، تسهیل خدمات‌رسانی و بهبود مدیریت مسافران داشت و بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم و ارتقای این روند در ایام پیشِ‌رو در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی‌زاده همچنین با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت مناسب برای جابه‌جایی مسافران دریایی در مسیرهای تحت پوشش، افزود: این ظرفیت با هدف پاسخ‌گویی مناسب به حجم سفرها، جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و ارتقای کیفیت خدمات در ایام پرتردد پیش‌بینی شده است.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق استان هرمزگان در پایان با اشاره به لزوم برخورد با شناورهای غیرمجاز تصریح کرد: فعالیت شناورهای فاقد مجوز می‌تواند ایمنی سفرهای دریایی را به خطر بیندازد و مقابله با این موضوع نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های همکار و نظارتی است تا سفرهای دریایی در ایام پیک، با حداکثر ایمنی و آرامش برای مسافران انجام شود.