حق شناس: قطعی برق بنگاه‌ های اقتصادی چند ماه اخیر بسیار ناچیز بود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در گفتگو با رسانهها با اشاره به وضعیت انرژی در استان گفت: خوشبختانه در چند ماه گذشته قطعی برق برای بنگاههای اقتصادی نداشتیم و در صورت بروز مشکل، میزان آن بسیار ناچیز بوده است. با شروع زمستان، نگرانیهایی درباره ناترازی برق، نفت و گاز وجود دارد که پیشبینیهای لازم انجام شده است.
وی افزود: با توجه به اختیارات استانداران استانهای مرزی، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات کالا را دریافت نکردهاند، میتوانند نفت و گاز وارد کنند تا این منابع به نیروگاهها تحویل شود. این اقدام امکان تولید و مصرف برق در بخش صنعت را فراهم میکند.
همه اجزای مرغ در گیلان مشمول معافیت مالیاتی میشوند
استاندار گیلان درباره حمایتهای احتمالی بخش صنعت در صورت خاموشی گفت: در سه ماه پایانی سال، در صورت خاموشی، دستگاههای مالیاتی و تأمین اجتماعی حمایتهای لازم را ارائه خواهند کرد. جلسهای با حضور مسئولان دادگستری، سازمان بازرسی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا مدلی برای حمایت از تولیدکنندگان طراحی شود.
وی همچنین به مسائل صنعت مرغداری اشاره کرد: موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده اجزای مرغ بررسی شد و مقرر شد تمامی اجزای مرغ مشمول معافیت شوند تا قیمت تمام شده کاهش یابد. اداره کل مالیات نیز استعلامهای لازم را برای حمایت از این بخش انجام خواهد داد.
ظرفیت پذیرش ۳۵۰ تا ۴۰۰ کامیون در مرز آستارا فراهم شد
حقشناس درباره وضعیت مرز آستارا توضیح داد: با تلاشهای انجام شده و هماهنگی با سفارتخانههای ایران و کشورهای همسایه، طرف مقابل ظرفیت پذیرش ۳۵۰ تا ۴۰۰ کامیون را فراهم کرده است. این اقدام به کاهش صف کامیونها کمک خواهد کرد. مشکلات سامانهای گمرک نیز در دست رفع است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ورود و خروج کامیونها از دو مرز انجام میشود و مسیرهای جدید کمک میکند کامیونها بهطور مستقیم به مرز هدایت شوند. مذاکرات بین کمیسیونهای مشترک دو کشور نیز ادامه دارد تا مشکلات موجود هرچه سریعتر حل شود.
