به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر و ظهور آسیبهای جدید اجتماعی اظهار کرد: بیتفاوتی نسبت به تهدیدات حوزه اعتیاد میتواند پیامدهای جدی برای خانوادهها و جامعه به همراه داشته باشد و باید از هرگونه عادیسازی این پدیده جلوگیری شود.
وی افزود: با وجود تفاوت وضعیت استان مرکزی با برخی استانها، هرگونه افزایش محدود در کشت مواد مخدر باید زنگ خطر تلقی شده و با رویکردی قاطع و پیشگیرانه مدیریت شود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: در فضای مجازی و رسانههای رسمی، درباره مواد مخدر نوظهور و آسیبهای آن به اندازه کافی اطلاعرسانی نشده و این موضوع نقش مهمی در افزایش ریسکهای اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: بخشی از ظرفیت تولید محتوای رسانهای باید به آموزش، ارتقای سواد اجتماعی و آگاهسازی خانوادهها و جوانان اختصاص یابد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها در پیشگیری از اعتیاد مسئولیت مستقیم دارند ضمن اینکه مدیریت شهری تنها محدود به امور عمرانی نیست و شهرداریها مسئولیت اجتماعی مستقیم در کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد دارند.
وی با اشاره به ضرورت فعالسازی کمیتههای تخصصی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان افزود: این کمیتهها باید نقش مؤثرتری در تصمیمسازی و اجرای مصوبات داشته باشند و گزارش عملکرد آنها بهصورت منظم به دبیرخانه ستاد ارسال و ارزیابی شود.
زندیه وکیلی بیان کرد: پیشگیری از اعتیاد باید در اولویت نخست قرار گیرد، زیرا درمان و بازگشت به زندگی سالم با دشواریهای جدی و پیامدهای اجتماعی گسترده همراه است.
وی ادامه داد: ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر مورد تأکید است و این اقدام در کاهش جرائم خرد و هزینههای اجتماعی و بهداشتی مؤثر خواهد بود.
استاندار مرکزی بر اهمیت تولید محتوای فرهنگی و رسانهای متناسب با نیاز نسل جوان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزه روانشناسی و بهزیستی برای تولید محتوای اثرگذار ضروری است.
وی افزود: لزوم بهرهگیری از روشهای علمی، فرهنگی، ورزشی و دینی در پیشگیری از اعتیاد بسیار حائز اهمیت است و سازمانهای مردمنهاد و گروههای مردمی میتوانند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی ایفا کنند.
نظر شما