قانون سفت و سخت کمیته انضباطی برای لیدرها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در راستای اجرای دقیق مقررات انضباطی و با استناد به مفاد آئین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت کانون هواداران باشگاه‌های فوتبال ابلاغی به تمامی باشگاه‌ها و با هدف پیشگیری از بروز تخلفات هواداری و افزایش انضباط، نظم و مسئولیت‌پذیری در ورزشگاه‌ها و سالن‌های برگزاری مسابقات تاکید شده است.

بنابراین زین پس، کلیه باشگاه‌های حاضر در مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال و فوتسال کشور مکلف‌اند پیش از آغاز هر مسابقه، فهرست کامل مشوقین و لیدرهای حاضر در ورزشگاه را با تعیین هویت، جایگاه استقرار و تفکیک دقیق هر سکو و جایگاه به ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون فوتبال ارائه نمایند. همچنین، نماینده فدراسیون و ناظر مسابقه موظف‌اند در صورت وقوع هرگونه تخلف هواداری در هر یک از سکوها، مشخصات لیدر یا مشوق مرتبط با همان سکو را به‌صورت صریح و دقیق در گزارش رسمی مسابقه درج و مراتب را جهت رسیدگی قانونی به کمیته انضباطی اعلام نمایند. بدیهی است عدم رعایت تکالیف مقرر از سوی باشگاه‌ها و مقامات اجرایی، حسب مورد، موجب اعمال ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در مقررات و آئین‌نامه‌های انضباطی خواهد بود.