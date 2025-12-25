انتخاب ۱۳ معتمد مردم برای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در ری

بیژن سلیمانپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز رسمی فرآیند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان خبر داد.
سلیمانپور با تشریح مراحل ابتدایی انتخابات اظهار کرد: بر اساس تقویم زمانبندی، ابتدا فرمان شروع انتخابات از سوی مقام عالی وزارت کشور واصل و سپس از حوزههای انتخابیه اعلام وصول شد که این مرحله بهطور کامل انجام گرفته است.
وی افزود: در اجرای مواد ۳۸ و ۴۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی وضعیت و صلاحیت معتمدین مردم بهمنظور انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات در دستور کار قرار گرفت و در این مسیر، همکاری مؤثر هیئت نظارت طی سه تا چهار روز کاری، نقش مهمی در پیشبرد امور داشت که جای قدردانی دارد.
فرماندار ری با اشاره به انتخاب معتمدین و تشکیل هیئت اجرایی تصریح کرد: در نتیجه بررسیهای انجامشده، ۳۰ نفر از معتمدین مردم شهرستان ری انتخاب شدند که مطابق ماده ۴۷ قانون و در فضایی معنوی و انقلابی، هشت نفر بهعنوان اعضای اصلی و پنج نفر بهعنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی انتخابات برگزیده شدند.
سلیمانپور ادامه داد: نخستین جلسه هیئت اجرایی بلافاصله پس از انتخاب اعضا برگزار شد تا وظایف قانونی بر اساس برنامه زمانبندی بهصورت دقیق دنبال شود.
وی با اشاره به آغاز فعالیت برخی افراد بهعنوان نامزد انتخاباتی تأکید کرد: توصیه جدی من به همه افرادی که با نیت خدمت به مردم قصد ورود به عرصه رقابت انتخاباتی را دارند، این است که از همان ابتدا قانون را ملاک عمل خود قرار دهند؛ چرا که قانونمداری هم مورد توجه مردم است و هم بهصورت دقیق از سوی دستگاههای مسئول رصد و پایش میشود و در این زمینه با هیچکس تعارف نخواهیم داشت.
فرماندار ری هشدار داد: کسی که پیش از انتخابات با نقض قانون و دور زدن مقررات بهدنبال پیروزی باشد، صلاحیت خدمت به مردم را ندارد؛ چرا که چنین فردی پس از ورود به شورا نیز از مسیر قانون خارج خواهد شد. قانونمداری باید یکی از شاخصهای اصلی انتخاب افراد باشد.
سلیمانپور در پایان با دعوت از مردم شهرستان ری برای حضور گسترده در انتخابات یازدهم اردیبهشتماه گفت: از همه شهروندان عزیز میخواهم با مشارکت پرشور خود، افراد صالح، شایسته، سلیمالنفس و خدمتگزار را برای شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنند تا این فرصت قانونی به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس اعلام فرمانداری ویژه شهرستان ری، نتیجه رأیگیری انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
اعضای اصلی:
۱- حسین سبزعلی
۲- حسن عزیز وکیلی
۳- حسین ذوالفقاری
۴- محسن حسنپور
۵- حسین ترکاشوند
۶- محمود مولائی
۷- امین رضائی
۸- عباس صداقتشعار
اعضای علیالبدل:
۹- اکبر نظیفی
۱۰- حبیب اسماعیلی
۱۱- فرهاد چگینی
۱۲- محمدعلی محمدی
۱۳- علی عبداللهی
