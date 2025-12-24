ساپینتو: از پیروزی مقابل المحرق و صعود خیلی خوشحالم/حریف را می شناختیم

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو پس از کسب پیروزی ۳ بر صفر استقلال مقابل المحرق در بحرین و صعود تیمش به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: یک پیروزی خوب را در بازی مهم به دست آوردیم. خوشبختانه زمان کافی داشتیم تا به خوبی تمرین کنیم و آماده این بازی شویم.
سرمربی استقلال افزود: المحرق را میشناختیم و میدانستیم که چه کارهایی میخواهند بکنند. در طول بازی بهتر از حریف بودیم.
او که تیمش به مرحله حذفی صعود کرد، ادامه داد: خیلی از این پیروزی خوشحال هستم و این پیروزی برای بازیکنان است، چون از ابتدا باور به این برد داشتند.
