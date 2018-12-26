پژوهشگاه شهید صدر ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه تخصصی شهید صدر در بیانیه ای ارتحال آیت الله شاهرودی را تسلیت گفت؛ متن این بیانیه به این شرح است؛
ارتحال عالم مجاهد و مرجع گرانقدر جهان تشیع حضرت آیتالله العظمی سید محمود هاشمی شاهرودی که بهحق ثلمهای جبرانناپذیر بر پیکره حوزههای علمیه شیعه است، موجب تأسف و تألم گردید.
آن فقیه والامقام از برجستهترین شاگردان علامه شهید آیتالله العظمی سید محمدباقر صدر بود که در عنفوان جوانی به دریافت گواهی اجتهاد از استاد خود نائل آمد و نبوغ و مهارت اصولی و فقهی او مورد تأیید و اعجاب آن شهید والامقام بود. وی در عرصه سیاست و در میدان فعالیتهای اجتماعی نیز از یاران نزدیک و باوفای علامه صدر محسوب میشد و در دوران انقلاب اسلامی نماینده ایشان در ایران و واسطه امین شهید صدر و امام خمینی(ره) بود. او تا پایان حیات پربرکتش به توصیه استاد خویش وفادار ماند و عمرش را در راه خدمت به انقلاب اسلامی و آرمانهای والای آن صرف نمود.
پژوهشگاه تخصصی شهید صدر این ضایعه اندوهبار را به محضر مقام معظم رهبری و حوزههای علمیه و نیز خانواده محترم و شاگردان و ارادتمندان آن فقیه برجسته تسلیت گفته و رحمت و مغفرت الهی و علو درجات را برای آن عالم ربانی از خداوند متعال مسألت میکند.
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