حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعریف «مکتب» اظهار کرد: مکتب مجموعه‌ای از بایدها و نبایدهاست که پیروان آن باید به آن پایبند باشند و در مکتب اسلام، این دستورالعمل‌ها از قرآن و سنت پیامبر (ص) اخذ شده و سیره عملی را برای مسلمانان تبیین کرده است.

وی با بیان اینکه وقتی رهبر معظم انقلاب از «مکتب حاج قاسم» سخن می‌گویند، منظور این نیست که شهید سلیمانی دستورالعملی مستقل ارائه کرده باشد، افزود: ایشان یک الگوی مجسم از یک مسلمان شیعه تراز بود که رفتار و گفتارش می‌تواند برای همه، به‌ویژه نسل جوان، الهام‌بخش باشد؛ همان‌گونه که قرآن پیامبر اکرم (ص) را اسوه حسنه معرفی می‌کند.

نماینده اسبق مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با برشمردن ویژگی‌های اخلاقی و عملی شهید سلیمانی، تصریح کرد: تقید به نماز اول وقت، عشق به دفاع از اسلام و میهن، حمایت از مستضعفان و مظلومان، ایستادگی در برابر ظالمان و ستمگران و شجاعت در میدان‌های مختلف از شاخصه‌های برجسته حاج قاسم بود.

وی تاکید کرد: او هم‌زمان یک فرمانده میدانی شجاع و یک دیپلمات کارکشته در رایزنی با سران و فرماندهان کشورهای اسلامی و علمای جهان اسلام به شمار می‌رفت.

حجت الاسلام بزرگواری ادامه داد: شهید سلیمانی در برخورد با رزمندگان، بسیجیان و نیروهای مقاومت از ایران، لبنان، سوریه و عراق، الگویی اخلاقی و انسانی بود؛ به‌گونه‌ای که امروز نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه و حتی فراتر از آن، به‌عنوان یک الگو شناخته می‌شود.

وی «مکتب حاج قاسم» را به معنان الگو قرار دادن شیوه عملی او که برآمده از معرفت عمیق به قرآن، اسلام و تاریخ است عنوان کرد و یادآور شد: این شیوه می‌تواند به‌صورت الگویی عملی برای جامعه تبدیل شود، همان‌گونه که حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی نشان داد که اخلاص و مجاهدت او دل‌ها را به‌سوی اسلام ناب جذب کرده است.

نماینده اسبق مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهید سلیمانی پیش از شهادت نیز «شهید زنده» بود و سرانجام در همان مسیر به شهادت رسید، اضافه کرد: در کنار او، شهدای فراوانی از همین مکتب برخاسته‌اند و هر یک نمونه‌ای از این راه‌اند؛ اما اخلاص ویژه حاج قاسم او را به الگویی سرآمد برای همه تبدیل کرد.