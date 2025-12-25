هوای همدان تا پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری است

محمدحسن باقریشکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان تا پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش ملایم باد در اکثر نقاط استان پیشبینی میشود.
وی افزود: از روز یکشنبه هفته آینده به بعد، افزایش سرعت وزش باد در اکثر نقاط استان رخ خواهد داد و طی ساعاتی از روزهای یکشنبه و دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان ادامه داد: طی ساعاتی از یکشنبه شب و روز دوشنبه، ضمن افزایش ابر، احتمال بارشهای پراکنده و خفیف برف بهویژه در نیمه غربی استان وجود دارد.
باقریشکیب با اشاره به وضعیت دمایی استان عنوان کرد: برای صبح فردا تغییر محسوسی در دما پیشبینی نمیشود اما از روز شنبه تا اواسط هفته آینده، دما در اکثر نقاط استان بین دو تا سه درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.
وی همچنین از فعالیت سامانه بارشی جدید خبر داد و گفت: سامانه بعدی بارشی طی ساعاتی از روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده استان همدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: روز گذشته بیشینه دما با ۹ درجه سانتیگراد در اسدآباد به ثبت رسید و صبح امروز کمینه دما در شرفخانه درگزین منفی ۱۰ درجه گزارش شد؛ همچنین دمای هوای شهر همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین منفی ۵ تا ۷ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.
نظر شما