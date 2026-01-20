محمدحسن باقریشکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط آب و هوای استان همدان اظهار کرد: سامانه بارشی از صبح روز گذشته در استان فعال بوده و عمدتاً به شکل برف در اکثر نقاط استان بارشهایی را به همراه داشته است.
وی میزان بارش ثبت شده را ۱۳ میلیمتر در اسدآباد و ۱۱ میلیمتر در ایستگاه دانشگاه بوعلی همدان عنوان کرد و افزود: ارتفاع برف در برخی نقاط شهر همدان به ۱۵ سانتیمتر نیز رسیده است.
کارشناس هواشناسی استان همدان خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین خروجی مدلها، فعالیت این سامانه بارشی امروز و امشب نیز ادامه داشته و شاهد بارش برف خفیف در برخی نقاط استان خواهیم بود.
وی با اشاره به خروج سامانه بارشی از صبح فردا (چهارشنبه) و همچنین صبح پنجشنبه، از وقوع کاهش محسوس دما در اکثر نقاط استان خبر داد و عنوان کرد: پیشبینی میشود دمای کمینه در برخی مناطق استان به منفی ۱۵ درجه سانتیگراد برسد.
باقریشکیب ادامه داد: همچنین بیشینه دمای ۸ درجه سانتیگراد در روز گذشته در نهاوند و ملایر و دمای کمینه صبح امروزمنفی ۶ درجه در کبودراهنگ بود، دمای هوا در شهر همدان نیز طی شبانهروز گذشته بین مثبت ۳ و منفی ۵ درجه در نوسان بوده است.
در پایان، وی اعلام کرد: روز جمعه سامانه بارشی جدیدی استان همدان را تحت تأثیر قرار داده و بارشها عمدتاً در مناطق جنوبی استان مشاهده خواهد شد.
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