به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی محمدزاده در جمع فرماندهان و مربیان تیمهای پیشگامان پیشرفت و عدالت استان زنجان، بر اهمیت شناخت دقیق ویژگیها و ادبیات نسل نوجوان، اظهار کرد: هدایت و فرماندهی این نسل بدون آشنایی با زیستبوم فکری و زبانی آنان امکانپذیر نیست و هلالاحمر تلاش دارد با رویکردی نوین، همراهی مؤثر با دغدغههای نسل جدید را محقق کند.
معاون سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه ارتقای فعالیتهای استانی رویکرد جمعیت هلال احمر در برنامهریزی هاست، گفت: تا مسیر توانمندسازی نسل جدید با برنامهریزی دقیق و ساختارمند دنبال شود.
وی تصریح کرد: تجربه موفق حضور مدرسین ارشد در کنار معاونین جوانان نشان داده است که این همافزایی نتایج مثبتی به همراه داشته است و سازمان جوانان هلالاحمر قصد دارد این مسیر را با جدیت ادامه دهد.
محمدزاده با قدردانی از عملکرد مجموعه جوانان استان زنجان گفت: فعالیتهای این استان جایگاه مطلوبی در مقایسه با استانهای همجوار دارد و ستاد سازمان جوانان نیز با تمام توان در کنار این استان خواهد بود تا گامهای مؤثری در مسیر توانمندسازی نسل جوان برداشته شود.
معاون سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر با اشاره به شرایط خاص نسل نوجوان، بهویژه متولدین دهه ۹۰، گفت: این نسل دارای ادبیات، دغدغهها و ویژگیهای خاص خود است و فرماندهان و مربیان باید پیش از ورود به عرصه هدایت و راهبری، شناخت دقیقی از زبان، واژهها و ذهنیت این نسل داشته باشند. نوجوانان در سنی هستند که کمتر حرفپذیرند و گاه خود را محور همهچیز میدانند؛ هنر ما این است که بدون فاصله گرفتن، آنها را همراه کنیم.
وی همچنین از برنامهریزی برای تقسیمبندی و تقویت ساختار معاونتهای جوانان خبر داد و افزود: تجربه موفق حضور مدرسین ارشد در کنار معاونین جوانان نشان داده که این همافزایی، نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
