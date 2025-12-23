به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال زنان ایران بار دیگر با حاشیه‌هایی خبرساز شد که فراتر از نتایج فنی توجه‌ها را به ضعف برخوردهای انضباطی و سکوت معنادار مدیران فوتبال جلب کرد. حاشیه‌هایی که خطر عادی‌سازی خشونت در فوتبال زنان را بیش از گذشته پررنگ کرده است.

در حالی که تیم‌های مدعی این هفته به پیروزی رسیدند دیدار ایساتیس کران فارس و پرسپولیس تهران در شیراز بیش از آنکه با نتیجه ۲ بر یک شناخته شود به دلیل اتفاقات پس از سوت پایان داور در کانون توجه قرار گرفت. گزارش‌ها از درگیری‌های لفظی و فیزیکی میان برخی بازیکنان دو تیم پس از پایان مسابقه حکایت دارد؛ درگیری‌هایی که به آسیب‌دیدگی دو بازیکن تیم ایساتیس کران فارس انجامید و این اتفاق را از چارچوب یک رقابت ورزشی خارج کرد.

نکته قابل‌تأمل آن است که این نخستین حاشیه انضباطی برخی بازیکنان پرسپولیس در فصل جاری نیست. در دیدار رفت دو تیم نیز برخورد فیزیکی مشابهی رخ داد که در نهایت با جریمه نقدی و بدون محرومیت برای «فاطمه قاسمی» به پایان رسید. تصمیمی که حالا و با تکرار حوادث این پرسش جدی را ایجاد کرده است که آیا برخوردهای انضباطی موجود توان بازدارندگی لازم را دارند یا خیر؟

با وجود ابعاد اتفاقات رخ‌داده سکوت مدیران فوتبال و به‌ویژه باشگاه پرسپولیس بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می‌کند. با گذشت چند روز از این درگیری‌ها نه واکنشی رسمی از سوی فدراسیون فوتبال منتشر شده و نه باشگاه پرسپولیس موضع شفافی در محکومیت خشونت یا دلجویی از تیم مقابل اتخاذ کرده است؛ سکوتی که با توجه به حساسیت فوتبال زنان و لزوم حفظ امنیت بازیکنان قابل‌توجیه به نظر نمی‌رسد.

این در حالی است که حتی پیش از صدور هرگونه رأی انضباطی انتظار می‌رود باشگاه‌ها در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود نسبت به چنین حوادثی واکنشی مسئولانه داشته باشند. بی‌تفاوتی مدیریتی در برابر این اتفاقات می‌تواند پیام نگران‌کننده‌ای برای فضای فوتبال زنان ارسال کند. پیامی مبنی بر اینکه خشونت هزینه جدی در پی نخواهد داشت.

اکنون انتظار می‌رود فدراسیون فوتبال و کمیته‌های انضباطی و اخلاق ضمن بررسی دقیق اتفاقات رخ‌داده به ابهام‌ها و سکوت‌های شکل‌گرفته نیز پاسخ دهند. فوتبال زنان برای ادامه مسیر حرفه‌ای خود بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، امنیت و برخوردهای قاطع است. مسیری که بدون موضع‌گیری روشن مدیران و باشگاه‌ها با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.