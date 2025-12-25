ایمان کارگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره با هدف تجلیل از کارگران نخبه، گروههای کار و تولید و همچنین واحدهای اقتصادی نمونه، در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری برگزار میشود.
وی افزود: جشنواره امتنان در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی اجرا شده و متقاضیان میتوانند تا ۱۷ دیماه سال جاری با مراجعه به سامانه نسبت به ثبتنام، تکمیل اطلاعات و بارگذاری مستندات لازم اقدام کنند.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارگ با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: برگزاری جشنواره امتنان از برنامههای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با هدف نهادینهسازی فرهنگ خلاقیت و نوآوری، ترویج فرهنگ کار و تلاش و تجلیل از کارگران و واحدهای نمونه برگزار میشود.
کارگرزاده در پایان بیان کرد: ارائه شیوههای نوین کاری از جمله بهبود مصرف انرژی و تولید، کاهش ضایعات و زمان تولید، افزایش بهرهوری، اختراع و ابتکار، راهاندازی خط تولید جدید، مهندسی معکوس و بومیسازی دانش و فناوری از مهمترین شاخصهای ارزیابی در این جشنواره است.
