کشف میلیاردی کالاهای قاچاق و احتکار شده در اردبیل

اردبیل- فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی خبر داد و گفت: ارزش کشفیات این طرح بیش از ۶۳ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد تقوی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مبارزه با قاچاق و احتکار کالاهای اساسی را همزمان با سراسر کشور به مدت ۷۲ ساعت و با همکاری مأموران انتظامی و پلیس‌های تخصصی اجرا کردند

وی افزود: با اجرای این طرح ۹ تن برنج و ۱۸ هزار و ۷۱۱ بطری روغن خوراکی احتکار شده به ارزش ۴۵ میلیارد ریال و ۲ تن و ۲۰۰ کیلو نهاده دامی، ۲ تن آرد و ۱۰ هزار و ۹۰۳ قلم سایر کالا که همگی قاچاق بودند؛ به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به تشکیل ۱۰ پرونده در رابطه با کشفیات به دست آمده در این طرح گفت: در این طرح ۹ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شده و ۵ دستگاه خودرو توقیف گردید.

سردار تقوی خاطر نشان کرد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق و احتکار کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

