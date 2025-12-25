معرفی بزرگان بالندگی سنت کهن و غنی ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی پیش از ظهر پنجشنبه در پیامی به همایش نکوداشت دکتر علی قائمی امیری اظهار کرد: استادی که واژه‌ها را امانتی الهی می‌داند معلمی کلاس‌های درسش ترجمان زندگی متعالی است و اوراق زرین آثار و نوشته‌هایش نوری از دانایی و روشنایی و در هر سخنش گوهری از معرفت و حکمت عیان است.

وی گفت: دکتر قائمی چهره ماندگاری است که سال‌های متمادی از عمر گرانبهای خود را مجاهدانه و عالمانه صرف عمارت بنای تربیت فرزندان ایران زمین نمود و برای نهادینه کردن مبانی تربیت دینی و اخلاقی در ساختار قانون کشور، نه تنها در عرصه تدریس و نگارش کتاب بلکه درس‌های قانونگذاری ملی در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی نقش مهم و تأثیرگذاری را ایفا نمود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: همکاری نزدیک این استاد فرزانه با بزرگان فرهنگ و تربیت همچون شهید بهشتی و باهنر در تألیف کتب درسی و نیز برنامه‌ریزی برای آموزش علمی تربیتی و دینی در مدارس گواهی بر عمق تأثیر ایشان در حوزه تعلیم و تربیت کشور است.

کاظمی خاطر نشان کرد: تألیف بیش از ۳۰۰ اثر فاخر در حوزه تعلیم و تربیت اخلاق و خانواده به قلم این استاد ارجمند موید آن است که تربیت، هنر پرورش و رشد ریشه‌های انسان در خاک عشق و معرفت است تا شکوفه‌های زیبا و پر بار دانش اخلاق و معنویت در زندگی حال و آینده بشریت، روشنی بخش و ماندگار شوند.

وی ادامه داد: امروز در عصری که صحنه تقابل فرهنگ‌ها و علوم شناختی است معرفی بزرگانی، چون استاد علی قائمی امیری و آثار اندیشه‌های ایشان، ورای یک انتخاب و فعالیت خاص فرهنگی نوعی الگوسازی برای معلمان و ادامه حیات و بالندگی سنت کهن و غنی ایران اسلامی در عصر جهانی شدن است.