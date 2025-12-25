به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی عزیزی، امام جمعه ورامین با ارسال نامه‌ای شدیداللحن خطاب به حجت الاسلام حسین ملکی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، نسبت به برگزاری جشنواره موسیقی با تک‌خوانی یک بانوی جوان در ورامین اعتراض کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین ملکی دام عزه

سلام علیکم؛

اداره فرهنگ و ارشاد در هر شهرستانی می‌بایست نگاهبان و مروج فرهنگ غنی اسلام، سبک زندگی ایرانی اسلامی و ارائه دهنده الگویی روشن جهت نیل به اهداف عالیه اسلام باشد.

چندی پیش شاهد خطیئه‌ای در فرهنگ سرای رازی شهرستان ورامین بودیم که با حضور معاون محترم آن اداره کل بگونه ای که فرصت جبران داده شود مسئله رتق و فتق گردید واینک مع الاسف شاهد تک خوانی خانم جوانی هستیم که آشکارا قبح محرم شرعی که شما می‌بایست مرشد آن باشید را در هم می‌شکند. علی هذا بعرض می‌رسانم:

۱ - بنظر می‌رسد وقوع این سیئه در دیار پانزده خرداد اتفاقی نبوده و در کش و قوس هجوم سکلاریزه کردن جامعه کنشی هدفمند است.

۲- لازم است در اسرع زمان نسبت به اینگونه وقایع در شهرستان کفن پوشان پانزده خرداد دقت صورت گرفته و ضمن عذر خواهی رسمی از مردم متدین این سامان عدم تکرار این قبیل هنجارشکنی‌ها تضمین شود.

شاید در مسئولیت اداره ارشاد شهرستان ورامین گردش نخبگانی انسب باشد.