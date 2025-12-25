داداشی: کاهش بودجه فرهنگی خلاف مصالح ملی است

ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش بودجه فرهنگی اظهار کرد: مجلس در برابر هرگونه اقدام احتمالی برای کاهش اعتبارات فرهنگی خواهد ایستاد.

وی با بیان اینکه طرح چنین مباحثی بیشتر در سطح رسانه‌ها مطرح شده و در بدنه دولت یا کمیسیون‌های مجلس چنین رویکردی وجود ندارد، افزود: اگر هم چنین حرکتی بخواهد صورت بگیرد، نمایندگان مجلس قطعاً مانع آن خواهند شد.

داداشی فرهنگ را یکی از مؤلفه‌های اساسی هر جامعه دانست و گفت: همان‌طور که مسائل سیاسی، اجتماعی و پروژه‌های عمرانی اهمیت دارند، مسائل فرهنگی از همه آن‌ها مهم‌تر است.

وی افزود: قوام هر کشوری به اصالت فرهنگی آن وابسته است و ما باید همان‌گونه که به بودجه عمرانی و سایر حوزه‌ها توجه می‌کنیم، به بودجه‌های فرهنگی نیز بپردازیم و نباید آن را به تعویق انداخت.

نماینده مردم آستارا در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در حال کار بر روی این موضوع است و اگر در لایحه بودجه کم و کاستی وجود داشته باشد، نمایندگان تلاش خواهند کرد آن را برطرف کنند.