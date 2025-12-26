نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی اظهار کرد: شنبه در ارتفاعات و مناطق سردسیر خراسان شمالی مه رقیق و آسمانی قسمتی ابری تا ابری پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعات بعدازظهر شنبه افزایش وزش باد و در شب کاهش ابر مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: از روز یکشنبه بهتدریج بر شدت وزش باد افزوده میشود و گاهی وزش باد شدید در سطح استان رخ خواهد داد.
داداشی تصریح کرد: از یکشنبه شب تا اواسط روز دوشنبه، در اغلب نقاط استان بهویژه مناطق جنوب شرق و ارتفاعات مرکزی، بارش باران و در ارتفاعات باران و برف همراه با مه پیشبینی میشود.
وی با اشاره به موج بعدی بارشی گفت: موج دوم بارش که سردتر و نسبتاً قویتر خواهد بود، از سهشنبه شب تا اوایل صبح چهارشنبه بهصورت بارش باران و برف و بهتدریج برف، مه و در ارتفاعات کولاک برف در استان فعال میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان اظهار کرد: از نظر دمایی، افزایش نسبی دما همراه با یخبندان شبانه، بهویژه در مناطق شرق و جنوب شرق استان تا اواسط هفته آینده مورد انتظار است.
