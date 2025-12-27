آماده باش ساپینتو به دو بازیکن برای دیدار با گل گهر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آخرین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر روز یکشنبه ۷ دی در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم گل گهر خواهد بود. آبی‌ها برای اینکه از رقبای خود در صدر جدول عقب نمانند نیاز به کسب پیروزی و سه امتیاز این بازی خانگی دارند. این دیدار آخرین مصاف استقلال در نیم فصل اول نیست و شاگردان ریکاردو ساپینتو یک بازی عقب افتاده با سپاهان نیز دارند.

در سفر به بحرین برای دیدار با تیم فوتبال المحرق در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، ساپینتو تصمیم گرفت تا روی نام رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی خط قرمز بکشد تا این دو بازیکن در تهران به تمرینات خود ادامه دهند. در همین رابطه و برای استراحت دادن به دو بازیکن اصلی استقلال یعنی صالح حردانی و حسین گودرزی، سرمربی این تیم قصد دارد تا از رضائیان و جلالی در ترکیب اصلی برای بازی با گل گهر استفاده کند.

استقلال علاوه بر سپاهان باید در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی رو در روی فولاد هرمزگان نیز قرار گیرد که ساپینتو برای این دو بازی به بازیکنان اصلی خود نیاز دارد.