ترکیب جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی تتیس روی میز زنان که از سه شنبه با حضور ١٦ بازیکن آغاز شد، امروز (پنجشنبه ٤ دی) به پایان رسید.

رده بندی بازیکنان در پایان این مسابقات به این شرح است:

۱. فاطمه یاری ۱۴ امتیاز

۲. ستایش ایلوخانی ۱۲ امتیاز

۳. الینا رحیمی ۱۲ امتیاز

۴. هلیا اصغری ۱۱ امتیاز

۵. وانیا یاوری ۹ امتیاز

۶. پریناز حاجیلو ۹ امتیاز

۷. فاطمه جمالی‌فر ۹ امتیاز

۸. الینا منصف ۸ امتیاز

بدین ترتیب، فاطمه یاری و ستایش ایلوخانی با قرار گرفتن در رده های اول و دوم، وارد ترکیب تیم ملی برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان شدند.

پیش از ابن ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان و قهرمان رقابت های انفرادی بازی های کشورهای اسلامی و شیما صفایی تنها لژیونر پینگ پنگ ایران در لیگ پرو A فرانسه ، از سوی کادر فنی تیم ملی برای حضور در این‌مسابقات انتصاب شده بودند.

مسابقات فینال تیمی قهرمانی جهان ، اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی لندن برگزار خواهد شد.