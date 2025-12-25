بنی اسد: جنوب کرمان پتانسیل تبدیل شدن به بهشت معادن کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، شامگاه پنجشنبه در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان در شهر جیرفت اظهار داشت: ما امروز گرد هم آمده‌ایم تا افق‌های پنهان و پتانسیل‌های بکر علمی و اقتصادی جنوب کرمان را نشان دهیم و این نمایشگاه را به یک نقطه عطف در تاریخ توسعه این خطه تبدیل کنیم.

جنوب کرمان؛ گنجینه خام نیازمند زیرساخت

وی با اشاره به مطالعات زمین‌شناسی صورت گرفته و ذخایر اثبات‌شده، تأکید کرد که جنوب کرمان دارای جایگاهی ویژه در نقشه معدنی کشور است.

مدیرکل صمت جنوب کرمان تصریح کرد: واقعیت علمی این است که با توجه به این گنجینه‌های اثبات شده، جنوب کرمان می‌تواند به مثابه بهشت معادن و صنایع معدنی کشور در سطح ملی و حتی بین‌المللی مطرح شود.

عرب بنی اسد، ادامه داد: اما این گنجینه خام برای تبدیل شدن به ثروت پایدار، نیازمند دو رکن اساسی، حمایت استراتژیک دولت در تضمین زیرساخت‌های حیاتی نظیر دسترسی مطمئن به آب و تأمین پایدار انرژی، توسعه کریدورهای حمل و نقل و تسهیل در تخصیص بهینه زمین است.

وی افزود: دولت متعهد است که سدّ مشکلات زیرساختی را بردارد تا بخش خصوصی بتواند با تمام توان در این مسیر گام بردارد.

ایجاد اکوسیستم حمایتی برای سرمایه‌گذاران

مدیرکل صمت جنوب کرمان، رکن دوم توسعه را ارائه خدمات هدفمند به بخش خصوصی خواند و گفت: ما متعهد به ایجاد یک اکوسیستم حمایتی هستیم که در آن، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته و سرعت اخذ مجوزها و دریافت تسهیلات تسریع یابد.

عرب بنی اسد، با بیان اینکه رویکرد توسعه در این منطقه کوتاه‌مدت نیست، خاطرنشان ساخت: ما با تعهد کامل در مسیر سند راهبردی «کرمان بر فراز» حرکت می‌کنیم و توسعه ما بر اساس برنامه مدون و آینده‌نگر است.

وی اظهار امیدواری کرد که این نمایشگاه، نخستین قدم در یک مسیر بلندمدت باشد و از تبدیل آن به یک سنت سالانه خبر داد.

مدیرکل صمت جنوب کرمان افزود: ما مصمم هستیم که این رویداد را به یک سنت سالانه تبدیل کنیم تا هر سال، همگام با توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت تکنولوژی، میزبان تازه‌ترین دستاوردها و جذب سرمایه‌های جدید باشیم.

عرب بنی اسد، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که در فصل جدید رونق پایدار منطقه، شریک دولت و مردم سخت‌کوش جنوب کرمان باشند.

وی ابراز امیدواری کرد این گردهمایی، سرآغاز فصل جدیدی از شکوفایی اقتصادی و اجتماعی برای منطقه باشد.