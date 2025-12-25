طرح ارتقای انضباط اجتماعی در بروجرد اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی‌کیا در سخنانی، اظهار داشت: به‌منظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی برخورد با رانندگان هنجارشکن و همچنین رفع گره‌های ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته طرح ارتقای انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری یگان امداد به اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به توقیف ۱۰ دستگاه خودرو و ۹ دستگاه موتورسیکلت هنجارشکن و متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: عدم استفاده از کلاه ایمنی آلودگی صوتی عدم ارائه مدارک شناسایی فقدان گواهینامه و مدارک همراه و همچنین ایجاد مزاحمت از جمله عمده تخلفات رانندگان وسایل نقلیه مذکور بوده است.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به استمرار این طرح با عنایت به شلوغی محورها و معابر از رانندگان خواست با احترام به حقوق عابران پیاده و دیگران همواره قوانین راهنمایی‌ورانندگی را رعایت کنند.