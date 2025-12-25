به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمیدرضا زارعی شامگاه پنجشنبه در جشنواره شهید انشایی با حضور دانشجویان، فرماندهان و پژوهشگران تأکید کرد: ارتش با راه‌اندازی پارک علم و فناوری، به دنبال ایجاد زیست‌بوم قابلیت‌سازی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است تا ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری کشور به‌طور کامل شکوفا شود.

وی افزود: اگر سابقه مدیریت و حکمرانی حوزه پژوهش و نوآوری را مرور کنیم، حوزه پژوهش عمدتاً دولتی و درون‌سازمانی بوده و رویکرد استفاده از ظرفیت‌های خارج از سازمان و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان کمتر مورد توجه بوده است.

وی تصریح کرد: پس از جنگ جهانی دوم، از نظر فناوری روسیه و آمریکا تقریباً برابر بودند، اما تفاوت در رویکرد مدیریت و حکمرانی باعث شد روسیه تمرکز خود را بر مرکز تحقیقات دولتی قرار دهد، در حالی که کشورهای غربی توسعه پارک‌های فناوری، مراکز نوآوری و به‌طور کلی زیست‌بوم نوآوری را اولویت قرار دادند.

زارعی تصریح کرد: در ایران نیز به این موضوع توجه شده و ایجاد مناطق آزاد و ارائه مزایای گمرکی، مالیاتی و پژوهشی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، روند توسعه زیست‌بوم نوآوری را تسریع کرده است. در وضعیت کنونی کشور، نزدیک به ۵۰ پارک و مرکز نوآوری فعال است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که از این پارک‌ها برای سرمایه‌گذاری، استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از پژوهش‌های کاربردی استفاده کنیم و به‌طور هم‌زمان، نگاه به تحقیقات را نیز اصلاح کنیم. نکته اصلی این است که زیست‌بوم قابلیت‌سازی ایجاد شود، نه فقط زیست‌بوم برداری، زیرا در غیر این صورت خروجی لازم محقق نخواهد شد.

زارعی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران سه دلیل اصلی برای ایجاد این زیست‌بوم دارد: اول، تربیت نسل پژوهشگر و نوآور در ارتش، دوم، تقویت همکاری با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای حل مسائل عملی و دفاعی کشور؛ و سوم، ایجاد محیطی که دانشجویان و پژوهشگران بتوانند با تلفیق فعالیت‌های علمی، فرهنگی و ورزشی، آینده‌نگری و پژوهش کاربردی را تجربه کنند.

وی همچنین تأکید کرد: امروز، پژوهش و مطالعه باید خستگی‌ناپذیر باشد و در میدان علم و فرهنگ حضور داشته باشیم. تلفیق برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و علمی دقیقاً همان مسیر بیانات رهبر معظم انقلاب است و بیانگر ضرورت تربیت افسران متدین و جوانی است که صادقانه در مسیر انقلاب فعالیت کنند.

زارعی در پایان اظهار داشت: دانشگاه و برنامه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی ابزار تربیت نسل جوان برای آینده انقلاب اسلامی هستند. این برنامه‌ها باید به گونه‌ای اجرا شوند که خروجی آن ملموس و اثرگذار باشد و دانشجویان بتوانند با تلاش علمی، فعالیت فرهنگی و حضور در ورزش، آماده خدمت به کشور و زمینه‌سازی برای ظهور امام عصر شوند.