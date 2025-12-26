طرح توسعه باغات انگور ایوان در سطح ملی پیگیری می شود

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ناشی از تکمیلنشدن ایستگاههای پمپاژ سد ایوان و کمبود اعتبار برای اجرای خطوط انتقال آب گفت: در ارتباط با بحث آب کنگیر و توزیع و انتقال آن به زمینهای کشاورزی و باغات مردم، به اتفاق دیگر نماینده مردم ایلام جلسات متعددی هم در استان و هم در تهران برگزار کردهایم. آمادگی داریم هرگونه مشکلی که مردم با آن روبهرو هستند پیگیری و پشتیبانی کنیم تا منابع لازم برای رفع دغدغه کشاورزان تأمین شود.
وی افزود: این موضوع را مجدداً پیگیری خواهم کرد و امور آب استان نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین یکی از مطالبات مهم مردم شهرستان، تکمیل کمربندی ایوان است که با همکاری خانم فلاحی در حال پیگیری هستیم. قول و قرارهایی گرفتهایم تا این پروژه در ردیف ملی قرار گیرد و منابع بیشتری برای آن اختصاص یابد تا ظرف یکی دو سال آینده شاهد تکمیل این مسیر باشیم.
نماینده مردم ایلام در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش باغات انگور ایوان در اقتصاد محلی و اشتغالزایی بیش از ۶۰۰ خانوار گفت: یکی از ظرفیتهای گسترده استان توسعه باغات است که نمونه موفق آن در شهرستان ایوان شکل گرفته و میتواند به عنوان الگو عمل کند. اگر در زمینه تأمین و انتقال آب به زمینها و محدودههای دارای ظرفیت باغداری حمایت کنیم، مردم میتوانند گامهای جدی در توسعه بردارند.
همتی تأکید کرد: هم من، همکارانم و هم استاندار در کنار مردم هستیم و قول دادهایم منابع لازم برای توسعه باغات و آغاز فعالیتهای بیشتر در این حوزه تأمین شود تا کشاورزان بتوانند با امید و پشتکار به کار خود ادامه دهند.
