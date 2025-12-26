  1. استانها
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

طرح یک جا کشت و کشت قراردادی در اراضی آذربایجان غربی اجرا می شود

ارومیه - مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از اجرای طرح‌های یک جا کشتی و کشت قراردادی در ۷۳۵ هکتار از اراضی استان خبر داد.

سجاد حسامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه، ۶۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان در قالب طرح «یکجا کشتی» توسط اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تولید روستایی زیر کشت رفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ۱۰۸ هکتار از اراضی تحت پوشش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نیز در قالب «کشت قراردادی» به محصولات اساسی شامل گندم آبی و دیم، جو، ذرت، چغندرقند، کلزا و نخود اختصاص یافته است.

حسامی با تأکید بر اینکه کشاورزی قراردادی روشی کارآمد برای حمایت از تولیدات کشاورزی، به‌ویژه کشاورزان خرد محسوب می‌شود، گفت: مهم‌ترین مزایای این شیوه، تضمین تولید و فروش محصولات اساسی، مقابله با واسطه‌گری و حذف دلالان، همچنین تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان است که در نهایت موجب افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

