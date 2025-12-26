بازیگر جوان نمایش «شیر شاه» کشته شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جسد ایمانی اسمیت، بازیگر جوانی که در نمایش «شیر شاه» در برادوی بازی کرده بود، در حالی که ۲۵ ساله بود، پیدا شد.

وقتی پلیس بر مبنای گزارش چاقوکشی، وارد محل شد، اسمیت را با جراحت چاقو یافت و با انتقال وی به بیمارستان، مرگ او اعلام شد. پلیس ادیسون جردن ۳۵ ساله را که نامزد وی بود به اتهام قتل درجه یک، به خطر انداختن زندگی یک کودک، نگهداری سلاح برای هدف غیرقانونی دستگیر کرد.

عمه‌ اسمیت از وی به عنوان فردی سرزنده، دوست‌داشتنی و به‌شدت بااستعداد یاد کرد که در ۳ نمایش برادوی روی صحنه رفته بود و مهم‌ترین نقش او بازی در نقش نالای جوان در نمایش «شیرشاه» دیزنی در برادوی بود.

اسمیت به مدت یک سال از سپتامبر ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ نقش نالای جوان را در نمایش «شیرشاه» بازی کرد.

از اسمیت یک پسر ۳ ساله به جا مانده است.