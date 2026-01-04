به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری صبح شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز ضمن تبریک ولادت امیرالمومنین (ع)، با انتقاد از وضعیت عدالت در کشور، گفت: شهادت امیرالمومنین (ع) به دلیل عدل ایشان بود، اما متأسفانه امروز از آن عدالت فاصله گرفتهایم. برخی خون مردم را میمکند و هر کاری که میخواهند انجام میدهند.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی، افزود: امروز حتی در فروشگاهها یک شیشه روغن پیدا نمیشود. اینها قدرتمندانی هستند که معیشت مردم را در دست گرفتهاند و دیگر مصلحتاندیشی پاسخگو نیست.
حجتالاسلام طاهری همچنین از افزایش قیمت کالاها و ضعف نظارت گلایه کرد و گفت: اکنون لبنیات به دلیل افزایش ۷۰ درصدی قیمت از سبد خانوارها حذف شده و هزینه نان و پنیر نیز قابل تأمین نیست. مشکل اصلی، اصلاح ناظرین بازار است.
وی با استناد به نامه ۴۵ نهجالبلاغه افزود: امیرالمومنین (ع) بر عدالت و نظارت تأکید کردهاند. امروز باید پرسید چند نفر از مسئولان ما متخصص هستند؟ هشدارهای متخصصان در موضوع ارز نادیده گرفته شد و با دزدیها برخورد نمیشود و کارد به استخوان مردم رسیده است.
دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان تصریح کرد: وقتی با گرانیها اینگونه برخورد میشود، مردم اعتراض میکنند و دشمن از آب گلآلود ماهی میگیرد. عزتی که خداوند به ملت ایران داده در خارج مشهود است، اما در داخل کشور تورم و مشکلات معیشتی مردم را گرفتار کرده است.
نظر شما