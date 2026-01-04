  1. استانها
طاهری: امروز عدالت و نظارت در کشور رعایت نمی‌شود

شیراز-دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از وضعیت معیشتی مردم گفت: گرانی و ضعف نظارت بازار باعث رنج مردم شده و دیگر مصلحت‌اندیشی پاسخگو نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری صبح شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز ضمن تبریک ولادت امیرالمومنین (ع)، با انتقاد از وضعیت عدالت در کشور، گفت: شهادت امیرالمومنین (ع) به دلیل عدل ایشان بود، اما متأسفانه امروز از آن عدالت فاصله گرفته‌ایم. برخی خون مردم را می‌مکند و هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی، افزود: امروز حتی در فروشگاه‌ها یک شیشه روغن پیدا نمی‌شود. اینها قدرتمندانی هستند که معیشت مردم را در دست گرفته‌اند و دیگر مصلحت‌اندیشی پاسخگو نیست.

حجت‌الاسلام طاهری همچنین از افزایش قیمت کالاها و ضعف نظارت گلایه کرد و گفت: اکنون لبنیات به دلیل افزایش ۷۰ درصدی قیمت از سبد خانوارها حذف شده و هزینه نان و پنیر نیز قابل تأمین نیست. مشکل اصلی، اصلاح ناظرین بازار است.

وی با استناد به نامه ۴۵ نهج‌البلاغه افزود: امیرالمومنین (ع) بر عدالت و نظارت تأکید کرده‌اند. امروز باید پرسید چند نفر از مسئولان ما متخصص هستند؟ هشدارهای متخصصان در موضوع ارز نادیده گرفته شد و با دزدی‌ها برخورد نمی‌شود و کارد به استخوان مردم رسیده است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز در پایان تصریح کرد: وقتی با گرانی‌ها اینگونه برخورد می‌شود، مردم اعتراض می‌کنند و دشمن از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرد. عزتی که خداوند به ملت ایران داده در خارج مشهود است، اما در داخل کشور تورم و مشکلات معیشتی مردم را گرفتار کرده است.

