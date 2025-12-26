به گزارش خبرگزاری مهر، امیر طوماری در خطبه های پیش از نماز جمعه شهر زنجان با بیان اینکه تحول در تعریف سواد و حرکت به سمت مهارت‌آموزی رویکرد جدید معاونت وزارت آموزش و پرورش است و با جدیت دنبال می شود، گفت: رده سنی ۱۰ تا ۵۰ سال تحت پوشش سوادآموزی گروه هدف معاونت سوادآوزی هستند و نرخ باسوادی در گروه هدف به ۹۸.۴ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آخرین آمارهای احصا شده، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه سوادآموزی استان زنجان حاصل شده است، افزود: از جمله آنها می توان به افزایش میزان باسوادی استان اشاره کرد که به بالاتر از میانگین کشوری رسیده ایم.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین طرح‌های جاری، این معاونت را طرح مدرسه‌محوری است، افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه و سند تحول بنیادین به آن تأکید شده که این رویکرد بر افزایش مشارکت خانواده‌ها، پیوند مدرسه با نهادهای عمومی و تربیتی، و اعطای اختیارات مالی و مدیریتی به مدارس دارد.

طوماری افزود: در قالب طرح مدرسه‌محوری، آموزش‌ها بر اساس نیازهای خاص هر مدرسه و با مشارکت فعال معلمان و جامعه محلی انجام می‌شود که این امر باعث شناخت بهتر نیازهای بی‌سوادان، پایداری آموزش، و بهبود کیفیت آن می‌شود و این رویکرد انعطاف‌پذیری بیشتری در داخل مدارس ایجاد می‌کند و به تحقق عدالت آموزشی کمک می‌کند، زیرا از تمامی محلات و مناطق مختلف بهره‌مند می‌شود.

وی با بیان اینکه حرکت به سمت مهارت‌آموزی، تقویت فنون همزیستی و مشارکت اجتماعی از رویکردهای نوین در سوادآموزی است، ادامه: امروزه سواد صرفاً محدود به خواندن، نوشتن و حساب کردن نیست بلکه تعریف نوین سواد بر محوریت تأثیرگذاری مثبت در زندگی با استفاده از آموخته های قبلی استوار است.

معاون سوادآموزی استان زنجان با اشاره به برگزاری دوره‌های تکمیلی در مراکز یادگیری گفت: در کنار آموزش سواد پایه، دوره‌های فرزندپروری، پیشگیری از سرطان و مهارت‌های زندگی نیز ارائه می‌شود تا افراد علاوه بر سواد، توانمندی‌های اجتماعی و خانوادگی خود را ارتقا دهند.

طوماری از.سال ۹۰، ساختار سوادآموزی در داخل وزارت آموزش و پرورش ادغام شد و فعالیت‌ها در قالب ساختاری منسجم ادامه یافت که منجر به بالاتر بودن نرخ سواد استان نسبت به میانگین کشوری شده است.