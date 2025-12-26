آیت الله صفری: ملت ایران همواره پشت نظام اسلامی ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله یدالله صفری در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان گرمی، با اشاره به میثاق امت با ولایت، اظهار کرد: ملت ایران در حساس‌ترین برهه‌های تاریخ انقلاب همواره پشت رهبر و نظام ایستاده و با بصیرت و پیروی آگاهانه، دشمنان را ناکام کرده‌اند.

وی با اشاره به دعوت مردم به تقوا بیان کرد: دل انسان همانند جسم او به غذا نیاز دارد؛ همان‌طور که جسم در صورت مسموم شدن آسیب می‌بیند و جان می‌دهد، دل نیز اگر از غذای روحی سالم محروم شود یا مسموم گردد، دچار آسیب خواهد شد. بنابراین باید بیش از جسم، مراقب سلامت دل خود باشیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نهم دی‌ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گفت: ملت ایران در حساس‌ترین زمانهای تاریخ انقلاب، نشان داده اند که با بصیرترین مردمی هستند که هرجا احساس کرده اند خطری کشور را تهدید می‌کند، بی درنگ و بدون شرط و شروط صرفاً برای عمل به وظیفه دینی خود با جان و مال و فرزند برای دفاع از کشور وارد کارزار با دشمن شده اند و همواره آن را شکست داده اند.

خطیب جمعه گرمی افزود: راه را همواره رهبر معظم انقلاب به درستی نشان داده اند و در بزنگاهها نیز مردم همواره از رهبری تبعیت کرده اند و همین راهنمایی‌های حکیمانه و به موقع رهبر حکیم انقلاب و پیروی آگاهانه مردم ایران از ایشان، سبب شکست و شرمساری دشمن شده است.

وی افزود: دشمن به این حقیقت ناب پی برده است که تا ملت ایران چون کوه در پشت رهبری و نظام ایستاده اند، هیچ قدرتی توان مقابله با نظام اسلامی را ندارد فلذا مدتهاست سیاستشان این است که این اتصال امام و امت را قطع کنند و پشتیبان نظام را از نظام بگیرند، رهبری یک حرفی بزند و مردم راه دیگر بروند. مردم خسته شوند، مردم ناراضی شوند، یعنی آن میثاق امام و امت سست شود، ضعیف شود آنگاه دشمنی که در کمین نشسته است همه چی را غارت کند.

آیت الله صفری با بیان این که یکی از راههای قطع اتصال امت و ولایت ناراضی کردن امت است که متأسفانه در داخل نیز عده‌ای با عملکرد ضعیفشان ناخواسته به آن دامن می‌زنند، عنوان کرد: ما حق نداریم نه بهانه مشکلات، خدمات انجام شده را انکار کنیم و نه به بهانه‌ای که مردم ناراضی می‌شوند نا امید می‌شوند، مشکلات را انکار کنیم و نگوییم و مطالبه گری نکنیم. انکار خدمات ارزنده جمهوری اسلامی کفران نعمت است و گناه است و انکار مشکلات انکار واقعیتی است که مردم را بی اعتماد می‌کند و انکار سو مدیریت‌ها و مفاسد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی فریب دادن مردمی است که با تمام وجود این مشکلات و معایب را می‌بینند و احساس می‌کند.



خطیب جمعه گرمی تصریح کرد: واقعیت این است که جمهوری اسلامی خدماتی را ارائه کرده است که در تاریخ ایران بی نظیر است. واقعیت این است که ما در کشور مشکلات زیادی داریم. واقعیت این است که برخی از مشکلات را دشمن ایجاد کرده ولی بسیاری از مشکلات را کسانی بوجود آورده اند که مدیر لایق و شایسته نبوده اند، کسانی هستند که منافع حزبی و گروهی خود را مقدم بر منافع ملی کرده اند، کسانی هستند که به دشمن اعتماد کرده اند و دل بسته اند. اما با این وصف ما حق نداریم به دلیل این مشکلات از نظام اسلامی از کشورمان از رهبرمان دل بکنیم باید با چنگ و دندان با تمام وجود هم از نظام حمایت کنیم و هم با دشمن مبارزه کنیم و هم مسئولین متخلف و کم کار و ضعیف را با مطالبه گری و روشن گری و بصیرت و انتخاب درست، سرجایش بنشانیم.