امام جمعه موقت پارسیان: کنترل تورم و مهار کسری بودجه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عیسی موسوی امام جمعه موقت پارسیان، با اشاره به مناسبت‌های ملی و دینی هفته جاری، بر نقش سوادآموزی، بصیرت سیاسی، معنویت جوانان، اقتصاد مقاومتی و حفظ توان بازدارندگی کشور تأکید کرد و گفت: پیشرفت و عزت ایران اسلامی در گرو آگاهی، ایمان و ایستادگی ملت است.

سوادآموزی، زیربنای توسعه فرهنگی و اجتماعی

حجت‌الاسلام موسوی با گرامیداشت سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی اظهار کرد: سواد و علم در فرهنگ اسلامی جایگاهی رفیع دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد فردی و پیشرفت اجتماعی ایفا می‌کند. تلاش‌های دلسوزانه فعالان عرصه سوادآموزی، مسیر آگاهی و تعالی جامعه را هموار کرده و شایسته قدردانی است.

صنعت پتروشیمی، پیشران اقتصاد و اشتغال

وی با اشاره به روز صنعت پتروشیمی، این صنعت را از محورهای راهبردی اقتصاد کشور دانست و افزود: توسعه صنایع پتروشیمی نقش مهمی در ارزآوری، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی دارد و انتظار می‌رود پروژه‌های پتروشیمی منطقه طبق برنامه‌ریزی‌ها به بهره‌برداری برسد و در کاهش بیکاری اثرگذار باشد.

نهم دی، نماد بصیرت و ولایت‌مداری ملت ایران

امام جمعه موقت پارسیان با اشاره به روز بصیرت و تجدید میثاق با ولایت گفت: حماسه نهم دی‌ماه جلوه‌ای از هوشیاری ملت ایران در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان بود. حوادث سال ۱۳۸۸، هرچند پرهزینه، اما تجارب ارزشمندی در دشمن‌شناسی و ضرورت هوشمندی سیاسی برای کشور به همراه داشت.

امام جواد (ع)، الگوی علم، کرامت و اقتدار

حجت‌الاسلام موسوی با تبریک میلاد امام محمدتقی (ع) بیان کرد: آن حضرت در سن کودکی مسئولیت امامت را بر عهده گرفتند اما با اتکا به علم الهی، جایگاه امامت را با اقتدار تثبیت کردند. مناظرات علمی امام جواد (ع)، به‌ویژه مناظره با یحیی بن اکثم، از جلوه‌های درخشان علم و دانش ایشان بود.

وی ساده‌زیستی، جود و سخاوت را از ویژگی‌های برجسته امام جواد (ع) برشمرد و گفت: این صفات، آن حضرت را به الگویی ماندگار برای جامعه اسلامی تبدیل کرده است.

اعتکاف، فرصت طلایی خودسازی جوانان

امام جمعه موقت پارسیان با تأکید بر جایگاه جوانان در پیشگاه الهی افزود: جوانی که آگاهانه مسیر بندگی را انتخاب می‌کند، مورد لطف ویژه خداوند قرار می‌گیرد. اعتکاف یکی از بهترین بسترهای رشد معنوی نوجوانان و جوانان است و خانواده‌ها نقش کلیدی در هدایت نسل آینده به سوی معنویت دارند.

وی از خیراندیشان خواست در تأمین هزینه‌های اعتکاف پیش‌رو مشارکت فعال داشته باشند.

ضرورت توجه به معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۵

حجت‌الاسلام موسوی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس گفت: کنترل تورم و مهار کسری بودجه ضروری است، اما در شرایط فشار اقتصادی بر مردم، انتظار می‌رود دولت و مجلس با همکاری جدی، راهکارهای عملی برای بهبود معیشت و کنترل بازار اجرا کنند.

اقتدار بازدارندگی ایران، اعتراف رسانه‌های غربی

وی با اشاره به گزارش رسانه‌های غربی از جمله واشنگتن‌پست تصریح کرد: اعتراف آن‌ها به برنامه‌ریزی بلندمدت علیه ایران و در عین حال اذعان به توان موشکی و بازدارندگی جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده ناکامی راهبرد فشار و تهدید است.

امام جمعه موقت پارسیان تأکید کرد: ستون فقرات قدرت دفاعی ایران دست‌نخورده باقی مانده و راهبرد مقاومت، ضامن امنیت و اقتدار کشور است.

پیام روشن ایران به جهان

حجت‌الاسلام موسوی در پایان گفت: پیام تحولات اخیر برای جهان روشن است؛ ایران اسلامی با قدرت، عزت و اراده ملی ایستاده است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند امنیت و استقلال این ملت را خدشه‌دار کند.