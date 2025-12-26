امام جمعه موقت بندرلنگه: ۹ دی نماد بصیرت و میثاق مردم با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، نماز جمعه این هفته بندرلنگه با حضور گسترده مردم و به امامت حجت‌الاسلام عبدالله کشمیری، امام جمعه موقت این شهرستان، در مسجد جامع برگزار شد.

حجت‌الاسلام کشمیری در خطبه‌های نخست، با اشاره به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره)، این حرکت را از ارکان پیشرفت جامعه دانست و گفت: سوادآموزی صدقه‌ای جاریه و حرکتی ارزش‌آفرین است که به رغم دشواری‌ها، به سبب ثواب الهی و نقش آن در تعالی کشور، شایسته تقدیر است. وی از همه تلاشگران این عرصه به ویژه در شهرستان بندرلنگه قدردانی کرد.

امام جمعه موقت بندرلنگه در ادامه با گرامیداشت نهم دی، این روز را نماد بصیرت و میثاق امت با ولایت عنوان کرد و افزود: در نهم دی، ملت غیور ایران نشان داد دشمنان را به خوبی می‌شناسد و فریب نیرنگ‌ها را نمی‌خورد. مردم در گرد و غبار فتنه، راه را گم نکرده و از ولایت فقیه به عنوان راهبر واقعی جدا نشدند.

وی با بیان اینکه نهم دی نشان‌دهنده بلوغ فکری نظام اسلامی است، از مردم خواست با حضور در مراسم این روز، بار دیگر پیمان خود با ولایت را تجدید کنند.

حجت‌الاسلام کشمیری همچنین با تبریک میلاد امام جواد (ع)، به فرارسیدن ایام اعتکاف اشاره کرد و گفت: امسال با برنامه‌ریزی انجام‌شده، اعتکاف تخصصی برای نوجوانان در مساجد شهرستان برگزار می‌شود و از عموم مؤمنین دعوت می‌کنم از این فرصت برای خودسازی بهره ببرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه پل آبنمای کنخ اشاره کرد و با بیان اینکه این مسیر ترانزیتی سال‌هاست با کندی پیش می‌رود، خواستار اهتمام جدی‌تر مسئولان و استفاده از ظرفیت نماینده غرب هرمزگان در مجلس برای تسریع در اتمام آن شد.

امام جمعه موقت بندرلنگه در پایان با اشاره به گرانی برخی کالاهای خوراکی، از ستاد تنظیم بازار خواست با نظارت مؤثرتر، اقدامات لازم برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم را انجام دهد.