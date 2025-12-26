انتشار ماهنامه محتوایی «خورشید و ماه» ویژه فعالان و محافل قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهنامه محتوایی «خورشید و ماه» که بهعنوان بستهای تخصصی برای فعالان عرصه قرآن و عترت طراحی و تولید میشود، در هفتمین شماره خود، محتوایی متناسب با مناسبتهای شمسی و قمری دیماه ۱۴۰۴ را در اختیار مربیان، مبلغان و برگزارکنندگان جلسات قرآنی قرار داده است.
این ماهنامه با رویکردی روان، جذاب و قابل استفاده در محافل و جلسات خانگی قرآن، تلاش دارد پیوندی معنادار میان مناسبتهای تقویمی و آیات قرآن کریم برقرار کند. در هر مناسبت، آیهای محوری انتخاب شده و در ادامه، حدیث مرتبط، تبیین ارتباط آیه با مناسبت و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مفاهیم قرآنی ارائه شده است.
شماره هفتم «خورشید و ماه» ویژه مناسبتهای دیماه، ضمن پرداختن به موضوعات متنوع فرهنگی، دینی و اجتماعی، هم برای مربیان قرآن و هم برای مبلغان دینی قابل استفاده است و میتواند بهعنوان منبعی الهامبخش برای تولید محتوا، طراحی جلسات آموزشی و ارتقای کیفی محافل قرآنی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
این نشریه به همت جمعی از دغدغهمندان فرهنگ قرآنی و بهصورت جهادی و مردمی تولید میشود و استفاده از محتوای آن در کلاسها، جلسات، منابر و محافل قرآنی مجاز اعلام شده است.
ماهنامه «خورشید و ماه» از سوی پایگاه جامع محتوایی جلسات خانگی قرآن منتشر میشود و علاقهمندان میتوانند از طریق آرشیو محتوایی این مجموعه، به شمارههای مختلف آن دسترسی داشته باشند. این ماهنامه را میتوانید از اینجا دریافت کنید.
